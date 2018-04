Anzeige

Viernheim.Unter 26 Teilnehmern in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm konnte sich Finn Stromer bei den deutschen Meisterschaften der Ringer-A-Jugend in Pirmasens hervorragend behaupten. Bereits am ersten Wettkampfabend gelang ihm zum Einstieg ein 3:0 Punktsieg, dem er am nächsten Morgen einen Schultersieg folgen ließ. Im dritten Kampf musste er mit 5:6 eine knappe Punktniederlage hinnehmen, ehe er wieder einen überzeugenden 9:0 Punktsieg folgen ließ. Gegen die Poolfavoriten Niclas Eichhorn und Michael Steiner musste er dann abschließend zwei Punktniederlagen hinnehmen. Diese beiden waren dann auch in den Endkämpfen nicht mehr zu stoppen und belegten die Plätze eins und drei. Finn selbst konnte seinen letzten Kampf um Platz fünf erfolgreich gestalten und landete damit in diesem Mammutfeld auf einem der vorderen Plätze. Das Erlebnis lässt für die Zukunft hoffen. Die SRC-Familie gratuliert zu diesem Erfolg. red