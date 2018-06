Anzeige

Von unserer Mitarbeiterin

Sandra Usler

Viernheim. Alexander Schwarz schiebt einen leeren Schreibtischstuhl vor sich her. „In vielen Betrieben ist dieser Stuhl leer, es gibt keinen, der sich auf den Chefsessel setzt“, weiß der Wirtschaftsförderer der Stadt Viernheim, dass bei vielen Unternehmen in Viernheim, im Kreis, in Hessen und bundesweit die Frage einer Nachfolge nicht geklärt ist. Die Wirtschaftsförderung Bergstraße hat sich dem hochkomplexen Thema der Unternehmensnachfolge angenommen und zu einem Informationsabend eingeladen. Rund 30 Unternehmensvertreter aus dem Kreis Bergstraße nutzten die Gelegenheit, sich von Fachleuten nützliche Anregungen und grundlegende Informationen geben zu lassen. Als Referenten konnten Hans-Jürgen Reibold, Manuel Heinzmann und Holger Walter aus der Kanzlei Reibold, Guthier und Partner (Hepenheim/Weinheim) gewonnen werden sowie Marco Kreutzer, der das „Forum Unternehmensnachfolge Bergstraße“ vorstellte (siehe Infobox). „Nur fünf Prozent aller Unternehmen haben einen Notfallplan und alles für einen eventuellen Todesfall geregelt“, berichtet Manuel Heinzmann anfangs aus der Statistik. Häufiger vorgebrachte Gründe für eine Beendigung des Geschäftsbetriebs seien vielmehr Alter und Gesundheit oder der Wunsch nach mehr Zeit. „Fangen Sie früh genug an, sich mit dem Thema zu befassen“, rät Dr. Matthias Zürker.