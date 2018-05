Anzeige

Viernheim.Frischer Fisch und alte Seemannslieder, das waren die Höhepunkte des Spezialitätenmarkts. Das Fischerfest gestern auf dem Apostelplatz zog zahlreiche Besucher an, was natürlich auch am Kaiserwetter lag. So genossen viele Gäste das Markttreiben um den neuen Brunnen, der sich mit seinen plätschernden Fontänen hervorragend in das Ambiente einfügte. Sommerliche Temperaturen statt steifer Brise machten den Aufenthalt im Herzen der Stadt ebenfalls angenehm.

Sehr zur Freude der Standbetreiber, bei denen es lukullische Spezialitäten gab von Oppauer Dampfnudeln, die einmal mehr vorzeitig ausverkauft waren, über internationale Käsesorten, Wild und Geflügel, Obst und Gemüse, Kaffeekreationen, Leckeres aus der Worschdkischd und frische Backwaren. Nicht zu verfehlen waren auch die frischen Produkte aus dem Meer, denn der Duft von gebratenem Zander und Seelachsfilet wehte diesmal besonders stark durch die Fußgängerzone. Fisch-Peter aus der Pfalz, der von Anfang an beim Viernheimer Spezialitätenmarkt vertreten ist, hatte wieder den Ehrgeiz, möglichst alle Wünsche seiner Kunden nach delikatem Fisch und ausgefallenen Meeresfrüchten zu erfüllen. Dazu zählten Bismarck-Heringe ebenso wie Lachs, Matjes, Kabeljau und Nordseekrabben aber auch ausgefallene See- und Süßwasserfische. Stark nachgefragt waren auch Fischbrötchen, die an Ort und Stelle direkt verspeist wurden.

Großer Beliebtheit erfreuten sich allerdings die frisch gebackenen Fischfilets, zu denen es Kartoffelsalat und verschiedene Saucen gab. Passend zur guten Stimmung gab der auch in der Brundtlandstadt bekannte Rheinauer Shanty-Chor Seebären mit dem Gründer und ersten Vorsitzenden Heinz Scheel an der Spitze ein Platzkonzert und sorgte bei den Zuhörern für ein wenig Fernweh. Und bei so manchem Seemannslied stimmten auch die Besucher mit ein.