Fit mit Nordic Walking

viernheim.Der Viernheimer Lauftreff hat ab Samstag, 4. Mai, wieder einen Nordic-Walking-Kurs im Programm. Nordic Walking hat sich zur Trendsportart entwickelt. Immer mehr Menschen sind nun mit speziellen Nordic Walking Stöcken unterwegs. Durch den Einsatz der Stöcke trainiert man neben der vorderen und hinteren Armmuskulatur auch Rücken und Beine. Außerdem steigt durch die Nutzung der Stöcke der Kalorienverbrauch und der Bewegungsapparat wird entlastet. Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, die seit vielen Jahren in Finnland und nun auch bei uns seine Anhänger gefunden hat. Gymnastik und Entspannungsübungen runden die Stunde ab und fördern das allgemeine Wohlbefinden.

Der Kurs ist für Jedermann in allen Altersgruppen offen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht notwendig. Ein Einstieg ist jederzeit möglich – bei einer kostenlosen Schnupperstunde. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der SG Viernheim im Sportgebiet West. Betreut wird dieser Kurs von Sabina Stephan und wer nur mal schnuppern möchte, ist ebenfalls Willkommen. Eine Anmeldung zu den Kursen ist mit Kosten verbunden, diese sind bei der Anmeldung zu den Kursen aufgeführt. Von den gesetzlichen Krankenkassen werden diese Kosten bezuschusst. Es sind noch wenige Plätze frei, Anmeldungen sind auf der Vereins-Homepage möglich. Infos auch unter 06204/918293. red

