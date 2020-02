Fitness kommt zum Schluss

Viernheim.Einen Tanzabend mit Rosa Herrera veranstaltet der Verein Lernmobil am Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Haus am Schlangenpfad. Der Eintritt ist frei, und wer will, kann gerne kostümiert kommen, heißt es in der Ankündigung. Zudem warten auf die Besucher „außergewöhnliche Cocktails“. Der Abend startet mit dem beliebten und von Paaren gefühlvoll getanzten „Bachata“ aus der Dominikanischen Republik. Anschließend wird umgestiegen auf den stimmungsvollen „Merengue“, bevor der „Festejo“ als Vermächtnis afrikanischer Sklaven in Peru getanzt wird. Zum Schluss werden alle Besucher zusammen zu den bekanntesten Hits aus den „Latino Music Charts“ in schönen und einfachen Fitness-Choreographien tanzen, heißt es abschließend. red

