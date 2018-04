Anzeige

Viernheim.Die Abteilung Turnen des TSV Amicitia bietet wieder neue Kurse an, für alle Altersklassen und Fitnesslevel gibt es passende Sportformate. Die Kurse, teilweise für Vereinsmitglieder, teilweise offen für alle, beginnen ab Montag, 9. April. Der erste Vater-Mutter-Kind-Turnen-Kurs beginnt am Montag um 16.30 Uhr in der Nibelungen-Halle.

In Bewegungslandschaften wird den Kindern zwischen 1,5 und drei Jahren viel Spiel, Spaß, Singen und Bewegen geboten. Weitere Turnstunden für Kinder mit Eltern gibt es mittwochs um 16 Uhr und freitags um 9 Uhr (jeweils in der TSV-Halle). „Dance Sensation“ heißt der Kurs für Kinder von zwischen sieben und 13 Jahre, die Spaß am Tanz und Bewegung zur Musik haben. Anja Metzner erwartet die Tänzer von 17 bis 18 Uhr in der TSV-Halle. Körpergerechte Übungen zur Straffung der Problemzonen Bauch, Beine, Po, Oberarme und Rücken bietet Beate Albert von 18 bis 19 Uhr in der Fröbel-Halle an beim Kurs „Rundum fit“. Gymnastik für Frauen heißt es von 19 bis 20 Uhr in der Fröbel-Halle an, dabei legt Heidi Busalt den Schwerpunkt auf unterschiedlichen Körperregionen.

Training für Bauch, Beine, Po

Der Dienstag beginnt um 9.15 Uhr mit Body Fit mit Birgit Chluba. Trainiert werden Bauch, Beine, Po, Schulter und Rückenmuskulatur. Jochen Roth leitet den Kurs „Rücken fit“ um 17 Uhr. Kerstin Fleck lädt um 18 Uhr zu „Zumba®Fitness“ ein, ein Workout mit Tanz und Bewegung. Kraft und Ausdauer wird ab 19.10 Uhr mit Katja Fleck geschult. „Mens Fit“ ist der Fitnesskurs für Männer mit Wolfgang Merkel (20.10 Uhr, alle Kurse in der TSV-Halle). Mittwochs steht Geräteturnen für Schülerinnen mit Lucia Koch an, von 17 bis 18 Uhr (Sechs- bis Neunjährige) und von 18 bis 19 Uhr (ab zehn Jahre) in der Fröbel-Halle. Ab 19.15 Uhr findet Jazzdance mit Carmen Koob statt. Das Training wird unterteilt in einen gymnastisch-technischen Fitnessbereich und in einen choreografischen Teil. Parallel leitet Beate Wolff den Gymnastik-Kurs für Frauen (19.30 bis 21 Uhr).