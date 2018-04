Anzeige

viernheim.Mit den steigenden Temperaturen erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Da machen auch Fauna und Flora im Viernheimer Vogelpark keine Ausnahme. Bäume, Sträucher und Blumen stehen in voller Blüte, und auch die Tierwelt erlebt Frühlingsgefühle. „Wir haben in den vergangenen Tagen viel Nachwuchs bekommen und auch bemerkenswerte Zuchterfolge erzielt“, berichtet Vereinschef Dirk Faltermann bei einem Rundgang durch den Park.

Dazu zählt zweifellos der Edwardsfasan, der in seiner Heimat Vietnam als ausgestorben gilt. „Derzeit liegen fünf Eier im Nest, die von der Henne auf natürliche Weise ausgebrütet werden. So ist sichergestellt, dass der Vorgang auch bis zum Schlüpfen andauert“, erklärt Faltermann, warum auf einen Brutkasten verzichtet wird. Später sollen die Viernheimer Tiere in Vietnam ausgewildert werden. Während hier noch auf die Küken gewartet wird, sind die fünf neuen Flamingos mit ihrem rosafarbenen Gefieder schon sehr präsent. „Wir haben unsere Zwergflamingos abgegeben und aus Chile fünf größere Exemplare bekommen. Außerdem wurde das Gehege neu gestaltet“, weist Faltermann auf weitere Neuzugänge hin.

Warzenenten und Beos vertreten

Überall im Park entsteht also neues Leben. Die Warzenenten sind ordentlich gewachsen. Die Schmiedespronkiebitze, der Weißnackenkranich, die Beo-Dame und viele Fasane brüten schon eifrig. Speziell die Weißnackenkraniche sorgen seit fünf Jahren zuverlässig für Nachwuchs, der auch als Tauschobjekt für andere Vogelarten dient.