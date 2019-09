Fleißige Helfer bringen Viernheim voran

Viernheim.Mit einer Rekordzahl von über 1000 Helfern endete im vergangenen Jahr der Freiwilligentag, der eingebettet war in den „Monat des Ehrenamts“ unter dem Motto „Demokratie heißt mitgestalten“. Auch am Samstag, 21. September, soll sich zeigen, dass Viernheim seinen Ruf als überaus aktive und lebendige Bürgerkommune verdient. Beim 14. Freiwilligentag können sich Bürger bei 27 unterschiedlichen Projekten tatkräftig einbringen.

Die Alexander-von-Humboldt-Schule und die Goetheschule mussten ihre geplanten Aktionen absagen. „Alle anderen Projekte laufen wie geplant“, ist Harald Hofmann, als Leiter des Fachbereichs Bürgerkommune für den Aktionstag verantwortlich, zuversichtlich, dass wieder zahlreiche Helfer beim Streichen und Schneiden, beim Hämmern und Harken mit anpacken.

Gegenüber dem gedruckten Programm hat sich eine weitere Änderung ergeben. Das Projekt „Nähen für den guten Zweck“ des St.-Josef-Krankenhauses findet nicht im Hospital, sondern im Forum der Senioren (FdS) statt. Dabei werden Nacken- und Rückenwärmer, Nesteldecken und Duftkissen für den Adventsbasar genäht. Die Vereine Brücke und Wohnen 60plus unternehmen eine Rollstuhlausfahrt mit Bewohnern des FdS. Die Kita Kirschenstraße will ihre Telefonzellen-Tauschbücherei fertigstellen und dazu die Telefonzelle verschönern und einräumen. Der Judoclub reinigt seine Matten, während die Firma Weidler auf dem TSV-Gelände an der Lorscher Straße putzt. Die Helfer von Vogelpark und Badmintonclub bereiten den Park auf den Winter vor. Zudem pflanzt der BUND heimische Sträucher in der Anlage.

Das Lernmobil nimmt sich seines Gartens am Schlangenpfad an. Auch in der Kita Kleeblatt sollen Sträucher und Büsche zurückgeschnitten werden. Das Außengelände steht auch auf der Agenda im Kinderdörfel, wo außerdem Verkehrssicherheitsschilder gestaltet werden. Mehrere Einrichtungen sollen einen neuen Anstrich bekommen – in der Kindertagesstätte Maria Ward soll der Essraum gemütlicher gestaltet werden, in der Kita Gänseblümchen ein Gruppenraum und das Bistro, auch die Kita Pirmasenser Straße und die Kita Kapellenberg werden den Pinsel zum Einsatz bringen.

In der Jahnhalle werden Renovierungsarbeiten an Decken und Wänden durchgeführt, das Tierheim verschönert seine Räume mit Farbe. Die Hundefreunde „Respektvolles Miteinander“ erstellen neue Spielgeräte für den Hunde-Spiel- und Übungsplatz. Die „Lebendige Krippe“ an der Kirche St. Michael soll ein neues Dach erhalten.

Sitzbänke aus Wasserkästen

Der Hammer wird auch im Waldkindergarten geschwungen, wo ein Kaninchenstall gezimmert wird. Für das Gewächshaus der Solidarischen Landwirtschaft werden Anzuchttische gebaut. In der Nibelungenschule werden Sitzbänke aus Wasserkästen und Brettern für die Klassenzimmer hergestellt.

Gewerkelt wird auch beim Eis- und Rollsportclub, der den Freiwilligentag wieder für die Vorbereitungen für die Rollkunstlaufshow im Dezember nutzt. Yaa Soma bietet einen kreativen Vormittag mit der Herstellung von Kunstartikeln an. Der Schachclub lädt seine Mitglieder zu einem Strategieworkshop ein, und das Bäckerteam des Museums backt leckere Brote für das Helferfest.

Dann gibt es auch die Bilder zu sehen, die die Mitglieder des Fotoclubs bei 25 Projekten gemacht haben. Das 27. und letzte Projekt richtet wie jedes Jahr das Rhein-Neckar-Zentrum aus – das große Abschlussfest um 17 Uhr als Dankeschön für alle freiwilligen Viernheimer Helfer.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019