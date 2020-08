Flüchtlinge erhalten Ausbildung

Viernheim.„Der Jubel war groß. Beim Fußballspiel gegen die Dorfjugend hat unsere Mannschaft mit 2:1 gewonnen“, freute sich Michel Nana. Er ist Ökonom am Berufsbildungszentrum in Viernheims Partnergemeinde Silly in Burkina Faso und trainiert auch dessen Fußballteam.

„Die jungen Menschen haben erst vor zwei Monaten ihre Ausbildung bei uns begonnen. Die meisten von ihnen kommen aus den umliegenden Dörfern“, berichtet Nana. Unter den 24 Mädchen und 23 Jungen seien aber auch viele Flüchtlinge, die vor Terroristen im Norden des Landes geflohen sind. „Mit 47 Neuzugängen haben wir die bisherige Obergrenze von 30 deutlich überschritten. Das verursacht deutlich mehr Kosten als in den Vorjahren“, fährt Michel Nana in einer Botschaft an den Afrikaverein Focus fort.

Das Berufsbildungszentrum (BBZ) wurde von Focus initiiert und nach einer intensiven Planungsphase 2012 in Betrieb genommen. Kürzlich fand die erste praktische Zwischenprüfung des aktuellen Jahrgangs statt. Die Ausbildung umfasst sowohl moderne Methoden effektiver Landwirtschaft und Viehzucht als auch die Weiterverarbeitung und richtige Lagerung landwirtschaftlicher Produkte. So sollen Erzeugnisse dann verkauft werden können, wenn auf den Märkten gerade kein Überfluss herrscht. Dadurch lassen sich deutlich höhere Preise erzielen.

Lebensmittel haltbar machen

Der Bereich Weiterverarbeitung beinhaltet unter anderem die Herstellung von Kern- und Flüssigseifen, Pflegecremes und Gewürzen. Auch wird gelehrt, wie Lebensmittel haltbar gemacht werden können. Die Produkte werden im hauseigenen Laden, auf den Märkten der Umgebung und in den größeren Städten verkauft. Damit werden Teile der Ausbildungskosten finanziert.

Die Ausbildung erfolgt im dualen System nach deutschem Vorbild. Dabei wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab. Die Vermittlung von Grundkenntnissen in Wirtschaftslehre und Buchhaltung soll den Jugendlichen den Übergang in die Selbstständigkeit erleichtern. Ein erfolgreicher Abschluss mit staatlichem Zertifikat erlaubt den Absolventen außerdem den Zugang zu eigenen Ackerflächen und Bankkrediten.

Schon seit 20 Jahren werden durch Patenschaften mehr als 7000 Grundschüler im Departement Silly unterstützt. Mit der Berufsausbildung wird diese Förderung fortgeführt. Junge Menschen erhalten eine berufliche Perspektive und müssen nicht als Tagelöhner in den großen Städten oder in den Plantagen der Elfenbeinküste arbeiten. Langfristig soll dadurch die Migration in Richtung Europa reduziert werden. Auch deswegen finanziert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung viele der notwendigen Investitionen, insbesondere einen Teil der Baumaßnahmen.

„Im Laufe der Jahre haben die Verantwortlichen vor Ort eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um das BBZ als Bildungseinrichtung unabhängiger von Zuschüssen zu machen“, erklärt Judith Lipp, Zweite Vorsitzende von Focus. „Neben dem Verkauf der Produkte wird auch ein gut besuchtes Restaurant betrieben.“

Die Erlöse aus dem Verkauf der Erzeugnisse des Großflächenanbaus und der Hühnerzucht helfen ebenfalls bei der Deckung der Ausbildungskosten. Neu hinzugekommen ist Lipp zufolge eine Baumschule für Obstgehölze. Wer die Berufsausbildung in Silly unterstützen möchte, kann sich für zehn Euro im Monat an den Kosten beteiligen. Formulare finden sich unter focus-viernheim.de/spenden.

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020