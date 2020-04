Flüchtlingen fehlen Nahrung und Hygiene-Artikel

Viernheim.Wassermangel, Hitze, das Coronavirus und mehr als 600 Menschen, die sich auf der Flucht vor islamistischen Terroristen befinden: Die Viernheimer Partnerregion Silly in Burkina Faso ist momentan mit vielen Problem konfrontiert. Unterstützung leisten wollen der Afrikaverein Focus und der deutsch-burkinische Freundeskreis Yaa Soma.

Focus hat durch die Umschichtung vorhandener Mittel kurzfristig 27 000 Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt. In den Bau eines Tiefbrunnens in der Ortschaft Yâ wurden bereits 10 000 Euro investiert (wir berichteten). Die Bevölkerung hatte zuvor das Trinkwasser aus verschmutzten Erdlöchern entnommen. Für die Gesundheitsversorgung der meist traumatisierten Flüchtlinge und für die Ernährung der unterernährten Kinder sind 2000 Euro vorgesehen. „Inzwischen werden insgesamt 13 Tonnen Nahrungsmittel in den Lagern verteilt, davon zwei Tonnen aus den Beständen des Berufsbildungszentrums. Reis, Mais, Hirse, Öl und Erdnüsse reichen aber nur bis zum Juni“, beschreibt Manfred Weider vom Focus-Vorstand die Lage. Im Auftrag der Gemeinde hat das Berufsbildungszentrum 1000 Stück Seife aus heimischen Karité-Nüssen hergestellt. 200 Schlafmatten und 200 Decken sollen den Flüchtlingen in den Nächten helfen.

Die Nahrungs-, Gebrauchs- und Hygieneartikel haben nach Angaben des Vereins Focus einen Wert von mehr als 15 000 Euro. Die Verteilung übernimmt die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit der Präfektur und den Dorfältesten. Wie der Freundeskreis Yaa Soma mitteilt, gibt es zudem Bedarf an Behältern zum Händewaschen und für das Abfüllen von Trinkwasser. Ein Wasserbehälter koste rund 50 Euro. JR/red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.04.2020