Focus-Delegation lernt Land und Leute kennen

viernheim.Derzeit weilt eine Delegation mit Vertretern der Stadt Viernheim und des Vereins Focus in Silly, der Partnerregion in Burkina Faso. Das Programm der Arbeitsreise umfasst alle aktuellen Projektbereiche. Die Fahrtteilnehmer informieren sich eingehend über die Situation an den Grundschulen, den Zustand der Gesundheitsstationen und über den Stand der Ausbildung im Berufsbildungszentrum.

Die Gespräche zur Weiterentwicklung der Projekte mit den Vertretern der Frauengruppen, der Wasserkomitees, der Lehrer, der Studenten und der Verwaltung dauern oft bis in den späten Abend. Trotzdem findet man stets Gelegenheit, Kontakt mit der Bevölkerung an der Straße, auf den Märkten und an den Schulen aufzunehmen. Die Klimapartnerschaft mit Viernheim soll weiter wachsen. Als erster Schritt wurden von Schülern 4000 Obstbäume an den 40 Schulen des Departements Silly gepflanzt. In den nächsten Jahren sollen es 10 000 Bäume werden. Ein Mango-, Zitronen-, Zimtapfel-, Cashew-, Angelos- oder Moringa-Baum kostet 10 Euro. red

Info: Weitere Informationen unter focus-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019