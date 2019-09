Focus erhält 41 000 Euro

Viernheim.Die Freude beim Afrikaverein Focus ist groß: 41 000 Euro hat das Mannheimer Daimler-Werk für den Bau von Unterkünften im Berufsbildungszentrum in Silly gespendet, der Viernheimer Partnerregion in Burkina Faso. „Es ist schon das zweite Projekt des Afrikavereins Focus, das von uns in Burkina Faso unterstützt wird“, freute sich Stefan Ress, Daimler-Betriebsratsmitglied und Koordinator der ProCent-Aktion, bei der Scheckübergabe.

Insgesamt werden 56 000 Euro in den Bau von Unterkünften in Silly investiert. Focus leistet davon einen Eigenanteil von 15 000 Euro für das Projekt, teilte der Verein mit. In den nächsten Jahren sollen insbesondere im Berufsbildungszentrum mehrtägige Fortbildungskurse für Frauen in der Weiterverarbeitung und der Konservierung von Lebensmitteln angeboten werden.

Lange Anfahrt

Während ihres Aufenthalts dient das zweckmäßige Gebäude als Unterkunft für die Frauen, die in dem weitläufigen Departement oft Anfahrten von mehreren Stunden mit dem Fahrrad oder Moped hinter sich haben. Vor einigen Jahren hatten Daimler-Mitarbeiter mithilfe der ProCent-Aktion bereits den Bau einer Lagerhalle für das Berufsbildungszentrum ermöglicht.

„Ich bin sehr stolz, dass ich bei Daimler den Antrag für Focus stellen durfte“, freute sich Personalbetreuer Andreas Häfele. „Der Verein ist in Viernheim und der Umgebung schon seit über zwei Jahrzehnten für seine fruchtbare Entwicklungsarbeit in Afrika bestens bekannt.“

Klaus Hofmann, Judith Lipp und Manfred Weidner von Focus bedankten sich mit einem kleinen Präsent aus Afrika bei den beteiligten Personen. Auch richteten sie ihren Dank an Theo Kempf, der als ehemaliges Vorstandsmitglied den Verein bei der Antragsstellung kompetent unterstützte.

Bei ProCent spenden die Mitarbeiter freiwillig die Cent-Beträge der monatlichen Netto-Entgeltabrechnung. „Für jeden Cent legt das Unternehmen einen weiteren Cent oben darauf“, erläuterte Teamleiterin Christine Heil. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten zugute, die ausschließlich von Mitarbeitern vorgeschlagen werden. cao

