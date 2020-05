Focus fördert Hygiene an Schulen

Viernheim.Mit gut 800 registrierten Fällen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Burkina Faso nach wie vor relativ gering. Dennoch müssen die Bewohner des afrikanischen Landes in der Krisenzeit Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen. So gilt für die Viernheimer Partnerregion Silly ein Kontaktverbot, außerdem sind die Menschen aufgerufen, sich regelmäßig die Hände zu waschen.

Um den Schulen des Landkreises ein Mindestmaß an Hygiene zu ermöglichen, hat der Afrikaverein Focus nun 213 Klassenzimmer mit Handwaschstationen und Seife ausgestattet. Darüber hinaus spendete ein Unternehmer aus der Hauptstadt Ouagadougou allen acht Gesundheitsstationen von Silly weitere Handwaschstationen, Seife und Desinfektionsmittel.

Seit Beginn der Corona-Krise sei das Leben in Silly ebenso stark eingeschränkt wie in Viernheim, teilt der Verein Focus mit. Größere Menschenansammlungen sind verboten, die Schulen wurden geschlossen, und die Burkinabe – die Bewohner von Burkina Faso – wurden über die örtlichen Rundfunksender über die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen wie „Abstand halten“ und „Hände waschen“ ausgiebig informiert.

Anfang Juni soll der Unterricht an den Schulen aber wieder aufgenommen werden. Deshalb hat der Vorstand des Partnerschaftsvereins Focus beschlossen, jeden einzelnen Klassenraum der über 40 Grundschulen, der weiterführenden Schulen sowie das Berufsbildungszentrum mit Handwaschstationen auszustatten. Unterstützt werden auch die Schulen der abgelegenen Dörfer des weitläufigen Departements Silly.

Unternehmer engagiert sich

Im Berufsbildungszentrum wurden zudem 600 Stück Seife aus den einheimischen Kariténüssen produziert. So könne für die 7000 Schüler zumindest ein Mindestmaß an Hygiene gewährleistet werden, betont Focus. „Vor diesem Hintergrund freut es mich ganz besonders, dass es auch einheimische Initiativen gibt, um der Corona-Pandemie zu begegnen“, sagt Wolfgang Pachner, verantwortlich für den Bereich Gesundheit bei Focus, beim Blick auf die Spenden für die Gesundheitsstationen.

Als Ergänzung zu der Aktion übergab ein Unternehmer eine größere Mengen an Desinfektionsmittel. Der Firmeninhaber stammt ursprünglich aus dem Dorf Yâ und fühlt sich seiner Heimatregion Silly stark verbunden. JR

