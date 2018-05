Anzeige

Am Freiwilligentag im September des vergangenen Jahres hat der Förderverein der Alexander-von-Humboldt-Schule tatkräftig und mit finanzieller Unterstützung angepackt. Schatzmeisterin Liane Helfrich-Zengi gab einen Überblick über ihre Arbeit. Ein großer Anteil besteht im Verwalten der Fördergelder. Der Förderverein möchte allerdings nicht auf den Geldern sitzen, sondern in sinnvolle Projekte, die allen Schülern zugutekommen, investieren. Das Projekt „Gesund ernähren“ wurde in diesem Schuljahr zu Ende gebracht. Die Gelder sollten nun auch zeitnah abgerufen werden.

Die Musikanlage in der Aula der Europaschule verschlang nochmals einen großen finanziellen Posten ein. Ebenso die Finanzierung des sogenannten GEVA-Tests zur Studien- und Berufswahl und der Druck der Mitteilungshefte für die Schüler. Kleinere Posten gab es für die Schülervertretung in Form von Workshop-Finanzierung und der Neugestaltung des SV-Raumes.

Berichtet wurde auch von zwei weiteren Projekten. Es wurden Nähmaschinen für die Arbeitsgemeinschaft angeschafft und der Druck der Mitteilungshefte war bisher immer ein großer Posten.

Die Kassenprüfer hatten am Geschäftsbericht nichts zu bemängeln und beantragten die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte. Anschließend wurden mit Lutz Ackermann und Dirk Barrenbrügge zwei neue Prüfer gewählt.

Für den Bewilligungsausschuss arbeiten jetzt Lutz Ackermann, Tim Claussen, Carsten Drochner, Osman Toroslu, Anja Gibis, Tanja Winkler, Christine Fischer und Dirk Barrenbrügge. Bei den Mitteilungsheften soll die Auflage aus Kostengründen verringert werden.

Für den Wahlpflichtunterricht soll ein neuer, leistungsfähigerer 3D-Drucker im Wert von rund 9000 Euro angeschafft werden, wozu der Förderverein einen Teil beitragen könnte. Dies soll in Absprache mit den Beteiligten auch geschehen.

Einnahmenseite verbessern

Natürlich wird auch an der Verbesserung der Einnahmenseite gearbeitet, wozu einige Vorschläge gemacht wurden. Bei der BASF (für naturwissenschaftliche und chemische Projekte), dem Lions-Club und der Mercedes-Benz Pro-Cent Aktion (Förderung sozialer Projekte) sollen Anträge gestellt werden, damit wieder Spendengelder fließen.

