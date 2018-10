Formkurve zeigt nach oben

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat sich nach zuletzt zwei Siegen in Folge erst einmal von den Abstiegsplätzen verabschiedet. Genauso wichtig wie die Punkte waren dabei die gezeigten Leistungen, die Formkurve der Blau-Grünen zeigt deutlich nach oben. Deshalb sind die Südhessen am morgigen Donnerstag (Allerheiligen) um 19 Uhr in der vierten Runde des Mannheimer Kreispokals bei der Reserve der TSG Lützelsachsen auch klarer Favorit.

Dennoch sollte das Team von Trainer Uwe Beck den Gastgeber nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn auch beim B-Ligisten an der Bergstraße läuft es im Pokal bestens. In vier Heimspielen konnten schon namhafte Gegner aus dem Wettbewerb geworfen werden. Begonnen hat es mit einem 1:0-Sieg im Derby gegen den A-Ligisten SG Hohensachsen. Einer Sensation kam das 2:0 gegen das Kreisliga-Spitzenteam FC Srbija Mannheim gleich. Danach folgten Siege gegen den Polizei SV Mannheim (5:2) und Viktoria Neckarhausen (3:0).

Lützelsachsen II spielt in der B-Klasse, ist also zwei Ligen unter dem TSV Amicitia angesiedelt. Dort rangieren die Bergsträßer nach neun Spieltagen mit 24 Punkten auf dem dritten Platz. Die Viernheimer erreichten mit drei siegreichen Spielen das Viertelfinale. Mit der TSG Weinheim II (4:2 nach Verlängerung) und dem SC 08 Reilingen (7:0) wurden im Waldstadion gleich zwei Ligakonkurrenten aus dem Weg geräumt. Sicher werden die Viernheimer im Pokalspiel den einen oder anderen Spieler schonen und den Reservisten Spielpraxis verschaffen. Für den reaktivierten Torhüter Boris Busalt wäre die Partie eine gute Möglichkeit, sich mit seinen Vorderleuten vertraut zu machen. Mit einem Erfolg würden sich die Viernheimer für den badischen Verbandspokal 2019/2020 qualifizieren. Zudem bestünde dann noch die Möglichkeit, Kreispokalsieger zu werden. JR

