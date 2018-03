Fortschrittlicher Ansatz

Anzeige

Einen von vielen älteren Menschen als beschämend empfundenen Gang zum Sozialamt will die Viernheimer Tafel überflüssig machen: Für Rentner wird die Ausstellung des Tafel-Ausweises vereinfacht. Das ist eine gute Idee, denn die meisten Frauen und Männer über 65 können nichts dafür, dass sie im Alter Einkünfte haben, die vielleicht gerade noch über der Armutsgrenze liegen, aber zum guten Leben nicht ausreichen. Sie haben gearbeitet und größtenteils in die Rentenkasse eingezahlt, bekommen aber fast nichts daraus. Dies trifft vor allem Frauen, die sich um die Familie gekümmert haben, vielleicht verwitwet sind und bei denen es „vorne und hinten nicht langt“.

Viernheim macht auf den ersten Blick den Eindruck einer Stadt im Speckgürtel Mannheims, in der viele wohlhabende, erfolgreiche Menschen leben. Das soziale Elend spielt sich woanders ab. In der Statistik sind hingegen für Viernheim mehr als 250 Menschen verzeichnet, die über 65 Jahre alt sind und Grundsicherung beziehen – die Dunkelziffer dürfte höher sein. Wenn es Rentnern jetzt möglich ist, in der Tafel Lebensmittel zu bekommen, auch ohne ihre Bedürftigkeit in allen Details nachweisen zu müssen, ist das ein Fortschritt. Der Arbeitskreis Sozialpastoral der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael hat die Zeichen der Zeit erkannt.