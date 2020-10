Forum der Senioren gründlich saniert

Viernheim.In normalen Zeiten ist es ein stolzer Moment für Bauherren und Architekten, wenn sie ihr Werk den interessierten Gästen an Ort und Stelle präsentieren können. Nach dem Ende der Bau- und Sanierungsarbeiten im und am Forum der Senioren (FdS) mussten sich Bürgermeister Matthias Baaß und der Betriebsleiter des Wohn- und Pflegeheims, Jürgen Hoock, sowie Architekt Roland Träger am

...