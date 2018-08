Forum Handicap tagt im September

Viernheim.Die nächste öffentliche Sitzung des Viernheimer „Beteiligungsforum Handicap“ findet am Samstag, 1. September, von 10 bis 12 Uhr im VHS-Saal des Bürgerhauses statt. Alle interessierten Bürger sind hierzu eingeladen. Themen sind die Gestaltung des Info-Flyers, Themenfindung und Erarbeitung von Schwerpunktfragen für Gespräche mit städtischen Ämtern und der Marktstand im „Monat des Ehrenamts“ am 29. September.

Schon heute sind alle Bürger zum Besuch des Infostandes am Samstag, 29. September, von 9 bis 12 Uhr auf den Wochenmarkt in der Schulstraße eingeladen. Das Beteiligungsforum für Menschen mit Handicap der Stadt Viernheim ist erreichbar unter Telefon 06204/78 95 47 und per E-Mail an handicap.forum.viernheim@gmail.com. red

