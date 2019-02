Fotografien zeigen gefühlte Natur

Viernheim.Ihre Fotografien besitzen eine geheimnisvolle nach Innen gekehrte Traumversunkenheit. Hier ein lichtdurchspieltes Flimmern, dort das Aufblitzen sonniger Gegenlichtstrahlen. Gedämpfte und duftige Farben tauchen ihre Pflanzenaufnahmen in weiches Licht. Photopsia ist der Künstlername der junge Fotografin Annekathrin Geitner. „Photopsia“ ist auch der Titel der Ausstellung des Europäischen Fotozentrums Viernheim, in der sie ihre Fotografien präsentiert.

Mit „Photopsia“ verweisen ihre zart entrückten Bilder auf die inneren Phänomene der Wahrnehmung von Blitzen, Flimmern, Funken bis hin zu Sternchen ohne Beziehung zur Außenwelt hin. Dieses Phänomen aus der Medizin bezeichnet Lichterscheinungen im Innern des Auges, die gelegentlich auftreten können. Das heißt, die Fotografien von Annekathrin Geitner spiegeln ihre inneren Bezüge zu Natur, werden zu Tableaus, deren Magie man sich schwer entziehen kann.

Äußerste Konzentration

Ähnlich sensibel und zartfühlend nähern sich die 15-jährigen Fotoschüler der Fotogruppe Bildkommunikation des Fotozentrums mit ihren Kameras Blumen, Pflanzen und Insekten der schulischen Umgebung. Die eingestellte Blende wartet still auf eine Fliege. Sie krabbelt goldglänzend auf ein sattes Rot. Jetzt den Auslöser ruhig durchdrücken. Ernst und versunken ertasten sich die Jugendlichen ihre Bildmotive. Durch nichts lassen sie sich ablenken. Sie sind einzig auf ihre Beobachtung konzentriert, wollen Natur erfühlen. Das Projekt „Der Natur so nah“ war eigentlich als Übungsprojekt zur genauen Motivwahl, Beobachtung, der Kameraeinstellungen von Blende und Zeit gedacht. Doch es sollte sich anders entwickeln als vorgesehen. Diese Thematik hat die Heranwachsenden tief berührt. In ihrer erstaunlichen Sensitivität zur Natur formulieren sich der Wunsch und die Sehnsucht nach einer natürlichen Umwelt, fern der Schreckensszenarien von Umweltverschmutzung und des Klimawandels. Ihre Bilder sind nicht nur feinfühlig schön, sie sind auch Mahnung eines anderen Umgangs mit der Natur.

Mit den beiden Ausstellungen „Photopsia“ und „Der Natur so nah“ gibt das Europäische Fotozentrum Viernheim Einblicke in die Gefühlswelt der jungen Generation, die sich nach einer gesunden und natürlichen Umwelt sehnt. Mit den beiden Ausstellungen präsentiert sich das Fotozentrum ganz im Sinne seiner konzeptionellen Intentionen. Es werden nur Fotografien der jungen Generation gezeigt, die thematisch und sinnlich gemeinsame Bezüge haben.

Die Ausstellungen „Photopsia“ und „Der Natur so nah“ werden am morgigen Freitag, 1. März, im Europäischen Fotozentrum für junge Fotografie an der Friedrich-Fröbel-Schule, Saarlandstraße 2-4, um 19 Uhr eröffnet werden. Zur Begrüßung spricht Markus Taube (Schulleiter der FFS). Die Einführung hält Tanja Eickmeier, die das Fotozentrum auch leitet. Die Ausstellungen können bis zum 11. April täglich von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Samstags und sonntags sowie am Rosenmontag und Fastnachtdienstag ist das Fotozentrum geschlossen. red

Info: Infos unter www.europaeisches- fotozentrum.de

