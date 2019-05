Fotos gehen unter die Haut

Viernheim.„Das ist ein hartes Foto, toll dieses Bild, das trifft unsere Stimmung“: So lauten zurzeit die Kommentare der Fröbelschüler, die durch das Foyer ihrer Schule zum Unterricht strömen. Unübersehbar auf einer Staffelei präsentiert, lässt das düstere Bild eines Totenschädels inmitten verbrauchter Batterien die Betrachter innehalten. „Deine Welt, Deine Entscheidung“ ist auf der Banderole unterhalb des Fotos zu lesen. Es ist eine Aussage, die zusammen mit der Eindringlichkeit des Bildes den Zuschauer nachdenklich werden lässt.

Und dies war auch die Absicht der Fotoschüler des Europäischen Fotozentrums in der Friedrich-Fröbel-Schule. Angeregt durch die Bewegung „Fridays for Future!“ hatten sie über Wochen einen Bildzyklus von Stillleben zur Umweltverschmutzung angefertigt. Das Bildgenre hatten sie nach Angaben des Fotozentrums ganz bewusst gewählt. Stillleben zeigten meist ruhige, stimmungsvolle, also schöne Bilder, in die die Jugendlichen dann feinsinnig und hintergründig ihre Albträume zur Umweltverschmutzung eingearbeitet hätten.

Dabei nutzten sie das, was alltäglich an Abfall – wie Gelber Sack, Verpackungen, Glühbirnen oder Batterien – anfällt. Geduldig gestalteten die Schüler in Gruppen ihre Stillleben, verwarfen sie wieder, schufen neue Ensembles, bis sie mit Hilfe eines Stativs ihre Fotoaufnahme erstellten. Entstanden sind 27 Motivtafeln, die auf ganz unterschiedliche Weise die tiefgründige Einfühlsamkeit der Jugendlichen zeigen. red

