Fragen der Erziehung

Viernheim.Im Familienbildungswerk startet der Basiskurs des Programms „Kess erziehen“. Der Kurs stellt die Entwicklung des Kindes und dessen verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren erhalten eine ganzheitlich orientierte Erziehungshilfe. Gleichzeitig wird eine Vernetzung der Eltern angeregt. Die fünf Einheiten sind mit „Das Kind sehen“, „Verhaltensweisen verstehen“, „Kinder ermutigen“, „Konflikte entschärfen“ und „Selbstständigkeit fördern“ betitelt. Beginn ist der 6. Mai, von 18.30 bis 20.45 Uhr im Familienbildungswerk. Die Kosten für die Reihe betragen 55 Euro. Anmeldungen per Email an FBW.Viernheim@Bistum-Mainz.de oder unter 06204/929620. su

