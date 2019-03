Frauen 2 starten in Rückrunde

Viernheim.Die Fußball-Frauen des TSV Amicitia sind gleich am zweiten Rückrundenspieltag der Verbandsliga spielfrei. Sie können in Ruhe zuschauen, wie sich die Verfolger KIT Sportclub und TSV Neckarau im direkten Duell gegeneinander schlagen.

Dafür greifen die Frauen 2 in den Spielbetrieb ein. Sie sind am Sonntag um 11 Uhr zu Gast beim TSV Neckarau 2. Auch die Mädchenmannschaften nehmen den Rundenspielbetrieb auf. Den Auftakt machen die C-Juniorinnen, die heute um 13 Uhr die Mädels des SV Waldhof-Mannheim im Stadion an der Lorscher Straße erwarten. Die B-Juniorinnen spielen heute auswärts, treten um 15 Uhr bei der SG Hohensachsen an.

Die D-Juniorinnen haben morgen um 13.15 Uhr ebenfalls ein Heimspiel und erwarten den SC Olympia Neulußheim. Auch die männliche Fußballjugend ist im Einsatz. Im Waldstadion gibt es heute um 12.15 Uhr das Aufeinandertreffen der C1-Junioren mit dem VfB Gartenstadt. Um 14 Uhr folgt die Partie der B1-Junioren gegen SpVgg Durlach-Aue.

Morgen um 10.30 Uhr haben die B2-Junioren die Jungs der TSG 62/09 Weinheim 2 zu Gast. Auswärtsaufgaben warten auf die C2-Junioren (heute um 15 Uhr beim VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 3) und die A-Junioren (18 Uhr beim SV 98 Schwetzingen). su

