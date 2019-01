Frauen reisen nach Burkina Faso

Gaby Weik und Helga Winkenbach (r.) bei ihrem Besuch in Afrika 2018. © verein

Viernheim.Neun Frauen des Freundeskreises Yaa Soma um die Vorsitzende Helga Winkenbach sind gestern in Richtung Burkina Faso aufgebrochen. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Während der Reise sind etliche Schulbesuche geplant. Es wird sowohl zwei Übernachtungen in Dörfern als auch eine Stippvisite in einem Kindergarten geben. Besonders gespannt sind die Viernheimerinnen auf den Überraschungstag, der von den Mitgliedern vor Ort gestaltet wird. Über ihre Erlebnisse berichten die Frauen täglich auf der Facebook-Seite von Yaa Soma. Bis zum 11. Januar soll es dort immer wieder neue Bilder und Berichte geben, so der Verein. red

