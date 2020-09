Frauen sehen Nachteile bei der Karriere

Viernheim. Im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Gleichstellungsbüros Viernheim wurde Mitte Oktober 2019 eine Bevölkerungsbefragung zum Thema „Gleichstellung von Männern und Frauen in Viernheim“ durchgeführt. Das hat das Gleichstellungsbüro in einer Pressemitteilung erklärt. Die Ergebnisse seien nun dem Magistrat und dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in ihren vergangenen Sitzungen vorgestellt worden. Befragt wurden 850 per Zufallsgenerator ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sowie 665 der so genannten Panelisten, die sich grundsätzlich bereiterklärt haben, an Befragungen dieser Art teilzunehmen.

Außerdem waren alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, an der Befragung in Papierform oder digital auf der Homepage der Stadt teilzunehmen. Die Beteiligung der Befragten lag bei 22 Prozent bei den 850 per Zufall ausgewählten Personen und bei 31,5 Prozent bei den 650 Panelisten.

Bemängelt werde, so das Büro, dass eine Karriere mit dem Familienleben für Frauen immer noch schwierig vereinbar sei, da es nicht genügend Möglichkeiten zu flexiblen Arbeitszeiten gäbe und es auch an Ganztagsangeboten zur Kinderbetreuung fehle. Positiv festzustellen sei, dass es im Arbeitsumfeld eher selten zu Problemen aufgrund von Missbrauch oder Gewalt, sexueller Belästigung oder Antisemitismus komme. Die Hälfte der Befragten habe angegeben, Probleme mit psychischen Erkrankungen und Burnout im Arbeitsumfeld zu haben. Frauen stärker als Männer.

Die Ergebnisse der Befragung sind auf der städtischen Homepage www.viernheim.de unter der Rubrik „Rathaus und Politik“ unter dem Menüpunkt „Bürgerbeteiligung“ zu finden. Zusätzlich werde demnächst eine Langfassung der Befragung unter der Schriftenreihe der Deutschen Universität der Verwaltungswissenschaften Speyer, die die Befragung im Auftrag der Stadtverwaltung durchgeführt hat, auf deren Homepage veröffentlicht. red

