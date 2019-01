Frauen setzen sich den Hut auf

Viernheim.Sie trugen Hut – die Frauen, die für das Frauenwahlrecht in Deutschland kämpften, am 19. Januar 1919 zur Wahl gingen und sich wählen ließen. Zur Erinnerung an „100 Jahre Frauenwahlrecht“ hat der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) die Aktion „Wir ziehen den Hut“ initiiert. Am Jubiläumstag soll das Tragen eines Hutes ein Bekenntnis zu Demokratie und Frauenrechten sein. Der Zweigverein Viernheim beteiligt sich an der Aktion mit einem Fototermin: Am Samstag sind alle Frauen aufgerufen, um 11.30 Uhr ans Rathaus zu kommen – entweder mit eigenem Hut oder auch ohne. Dort werden bis etwa 12 Uhr Gruppen- und Einzelbilder gemacht, die auf der Internetseite wir-ziehen-den-hut.de veröffentlicht werden. Damit wollen sich auch die Viernheimerinnen mit den Stimmrechtsaktivistinnen vor 100 Jahren solidarisieren.

Politische Bildung

Der KDFB wurde 1903 in Deutschland gegründet und förderte bereits 1904 die politische Bildung der Frauen. Unmittelbar nach der Ausrufung des Frauenwahlrechts startete er Aktionen, um Frauen mit ihrem Wahlrecht vertraut zu machen. Zu den 37 Frauen, die den Einzug in die Nationalversammlung schafften, gehörten sechs KDFB-Vertreterinnen.

Bis heute engagiert sich der KDFB politisch. Er setzt sich ein für Gleichberechtigung beim Gehalt oder der Rente. Die Frauen bringen sich als Abgeordnete in Parlamenten ein und ermutigen andere Frauen, es ebenfalls zu tun. Sie sind mit ihren Kolleginnen bereit, sich den sprichwörtlichen Hut aufzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. su

