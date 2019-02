Frauen und B-Junioren greifen an

Viernheim.In Neckarelz werden an diesem Wochenende die besten A- und B-Junioren, B-Juniorinnen und Frauen bei der Endrunde der badischen Futsal-Meisterschaften ermittelt. Und in zwei der vier Entscheidungen sind Mannschaften des TSV Amicitia dabei.

Den Auftakt machen am heutigen Samstag die besten A-Junioren-Teams, die sich in den Fußballkreisen qualifiziert haben. Der TSV Amicitia hat als zweiter Kreismeister den Sprung zur badischen Meisterschaft knapp verpasst. Um 16 Uhr beginnt dann die Vorrunde für die acht Frauenteams, die sich bei den Qualifikationsturnieren den Startplatz gesichert haben. Die Verbandsliga-Frauen des TSV Amicitia haben es in der Vorrundengruppe B mit dem VfB Bretten (16.36 Uhr), SSV Waghäusel (17.21 Uhr) und SG St. Leon/Mingolsheim (18.09 Uhr) zu tun.

In der anderen Gruppe spielen 1. FC Mühlhausen, Karlsruher SC, SpG Büchig/Neibsheim und der TSV Neckarau um den Halbfinaleinzug. Sollten sie in der Gruppe Erster oder Zweiter werden, rutschen die Viernheimerinnen in die Halbfinalspiele. Diese K.o.-Spiele sind in der Hallensaison das bislang große Manko des TSV Amicitia. Trotzdem rechnet sich das Viernheimer Team Chancen aus, vorne mitzuspielen.

Als Favorit auf den Titel wird der Oberliga-Zweite KSC gehandelt, der das Qualifikationsturnier der Ober- und Verbandsligisten mit 15 Punkten aus fünf Spielen gewann. Gegen 20 Uhr steht fest, wer der neue badische Futsal-Hallenmeister der Frauen ist. Während der Wettbewerb der B-Juniorinnen ohne Viernheimer Beteiligung abläuft, stehen die B-Jungs in der Endrunde.

Als Kreismeister aus Mannheim fährt der Nachwuchs der Blau-Grünen nach Neckarelz. In der Vorrundengruppe wurden dem TSV Amicitia die SpVgg. Neckarelz (14.30 Uhr), der SV Sandhausen (15.39 Uhr), die JSG Kleiner Odenwald/Reichartshausen (17.03 Uhr) und der FC Nöttingen (18.03 Uhr) zugelost. Wenn die Viernheimer auf einem der vorderen Plätze landen, stehen sie ab 18.48 Uhr in den Halbfinals der badischen Futsal-Meisterschaft. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019