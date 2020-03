Frauen unterstützen Simbabwe

Viernheim.Das südafrikanische Land Simbabwe steht beim Weltgebetstag am 6. März im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ wollen die Frauen in dem an Bodenschätzen reichen, aber sonst armen Land für Aufbruchstimmung sorgen. Unterstützung für die Initiative kommt auch von Frauen aus Viernheim, die am Freitag, 18 Uhr, in der Auferstehungskirche einen ökumenischer Gottesdienst feiern und sich anschließend zu einem Fest der Begegnung treffen.

Als Einstimmung auf den Weltgebetstag 2020 gab es am Montag im Weltladen einen Länderinformationsabend. Mit Hilfe von Bildern und Videos zeigte Christina Feifer die Schönheit der Natur in Simbabwe, stellte die Menschen vor, machte aber auch auf die Nöte der Bevölkerung im ehemaligen Rhodesien aufmerksam. Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag den Bibeltext aus dem Johannes-Evangelium zur Heilung eines Kranken ausgewählt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In dem von ihnen vorbereiteten Gottesdienst weisen die Simbabwerinnen darauf hin, dass diese Aufforderung allen gelte. Gott öffne damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Steigende Inflation

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wüssten, wovon sie schreiben, sagte Christina Feifer, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika sei alles andere als gut. „Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.“ Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft seien jahrelange Korruption und Misswirtschaft und vom Internationalen Währungsfonds auferlegte, aber verfehlte Reformen. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon profitierten die Einheimischen nicht, so Feifer.

Noch heute seien besonders die Frauen benachteiligt. Oft würden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe hätten, auch wenn die Gesetze das mittlerweile vorsehen. Der Weltgebetstag soll laut Christina Feifer dazu beitragen, das hochverschuldete Simbabwe durch eine Teil-Entschuldung zu entlasten. Deshalb richtet sich das ökumenische Projekt, zusammen mit seinen Mitgliedspartnern, dem Bündnis erlassjahr.de und anderen Organisationen mit einer Unterschriftenaktion an die Bundesregierung. Das Geld für Zinsen und Tilgung solle Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme investieren, so das Ziel. JR

