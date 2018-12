Frauenbeauftragte ruft Firmen auf

Viernheim.Der nächste „Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“ wirft schon seine Schatten voraus. Das Frauenbüro Viernheim ruft die Unternehmen auf, am Donnerstag, 28. März 2019 einem oder mehreren Mädchen von 9 bis 12 Uhr einen Einblick in „frauenuntypische“ Berufsfelder zu geben. Der weibliche Nachwuchs in Handwerk, Industrie, Technik, Informatik, Wissenschaft und Technik soll dadurch gefördert werden.

Wer Interesse hat, mitzumachen, wendet sich an das Frauenbüro der Stadt Viernheim. Die Kontaktadresse ist das Frauen- und Gleichstellungsbüro, Kettelerstraße 3 (Rathaus), 68519 Viernheim. Ansprechpartnerin ist Birgit Herbold unter Telefon 06204/98 83 64 oder per E-Mail an frauenbuero@viernheim.de red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.12.2018