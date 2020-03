Frauenteam testet gegen Auswahl

Viernheim.. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia Viernheim tragen am Mittwochabend ein weiteres Freundschaftsspiel aus. Um 18.30 Uhr kommt die U16-Juniorinnen-Auswahl des Badischen Fußballverbandes auf das Sportgelände an der Lorscher Straße. Im Kader der Auswahl steht mit Linette Hofmann auch eine Viernheimerin, die inzwischen im Trikot von 1899 Hoffenheim in der B-Juniorinnen-Bundesliga spielt.

Die Testpartie gegen die talentierten Nachwuchsspielerinnen hat der TSV Amicitia als Spiel für den guten Zweck ausgerufen – alle Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf während des Spiels gehen an die „Wunschbox“. Die Fußballerinnen unterstützen seit Jahren das Projekt der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe im Mannheimer Klinikum, das jungen Patienten auf der Krebsstation ihre innigsten Wünsche erfüllt. su

