Frauenteam trumpft auf

Viernheim.Die Fußballfrauen des TSV Amicitia haben sich mit einem 7:0-Sieg gegen den BSC Mückenloch zum Auftakt in die neue Runde gleich an die Tabellenspitze gesetzt. An diesem Wochenende müssen sie dem Spielgeschehen in der Verbandsliga tatenlos zuschauen –Viernheim ist schon am zweiten Spieltag spielfrei.

Dagegen ist die zweite Mannschaft im Einsatz. Die Frauen 2 haben ihr Auftaktspiel gegen TSV Neckarau 2 mit 0:2 verloren und treffen morgen auf ein Team, das mit einem Sieg in die Landesliga-Saison gestartet ist. Spielbeginn beim VfB Gartenstadt ist um 17 Uhr.

Als einziges Mädchenteam sind um 13 Uhr die C-Juniorinnen am Ball. Ihr erstes Rundenspiel führt die Fußballerinnen zur SG HD-Kirchheim. Erst am Mittwoch greifen die Jüngsten ins Spielgeschehen ein, die E-Juniorinnen treffen um 18 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße auf den SV Laudenbach. Bereits gestern Abend sind die D-Juniorinnen beim ASV Hagsfeld in die neue Spielzeit gestartet. Die Partie endete nach Redaktionsschluss su

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.09.2018