Frauenteam will Spitzenreiter auf den Fersen bleiben

Viernheim.Nach dem Kantersieg beim SV Zeutern steht für die Fußballerinnen des TSV Amicitia an diesem Wochenende wieder eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Die Frauen spielen am morgigen Sonntag um 15 Uhr bei der SG Heidelberg-Kirchheim. Den gleichen Gegner bekamen die Viernheimerinnen auch im Pokal zugelost. Innerhalb von zwei Wochen treffen die beiden Teams also zweimal aufeinander, das Achtelfinale wird voraussichtlich am Donnerstag, 1. November, ausgespielt. Die SGK belegt mit einem Sieg aus fünf Spielen derzeit den zehnten Tabellenplatz.

Reserve gegen SG Hohensachsen

Die noch unbesiegten Viernheimer Frauen rangieren auf Platz zwei. Sie bleiben dem Spitzenreiter KIT Karlsruhe dicht auf den Fersen und wollen den Abstand nicht größer werden lassen. Deshalb soll auch in Heidelberg ein Sieg her. Ein noch unbesiegtes Team ist der Gegner der Frauen 2. Die Reserve tritt morgen um 17.30 Uhr bei der SG Hohensachsen an. Die Gastgeberinnen haben alle drei Saisonspiele gewonnen, der TSV Amicitia 2 hat dagegen erst drei Zähler gesammelt. Ihr Punktekonto wollen die Frauen aber morgen aufstocken und in Hohensachsen nicht leer ausgehen.

Den Auftakt im Programm der Fußballerinnen machen heute die C-Juniorinnen. Im Topspiel der Landesliga tritt Spitzenreiter Viernheim um 13 Uhr beim Verfolger TSV Neckarau an. Der TSV Amicitia will Platz eins verteidigen. Morgen starten die E-Juniorinnen um 11 Uhr an der Lorscher Straße gegen den TSV Neckarau. Die B-Juniorinnen müssen auswärts antreten, sie spielen um 17 Uhr beim Karlsruher SC 2. su

