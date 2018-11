Frauenteams gefordert

Viernheim.. Im Heimspiel will sich der TSV Amicitia auf das Spitzenspiel eine Woche später einstimmen: Die Fußballerinnen erwarten am morgigen Sonntag den starken Liganeuling Karlsruher FV (14 Uhr). Punktgleich mit dem KIT Sportclub aus Karlsruhe stehen die Viernheimerinnen ganz oben in der Verbandsliga-Tabelle. Bevor es nächste Woche ins direkte Duell um Platz eins geht, kommt morgen der Tabellenvierte an die Lorscher Straße. Der Aufsteiger Karlsruher FV hat bislang eine gute Saison gespielt und nur gegen die Topteams der Liga verloren.

Die Frauen 2 sind auswärts am Ball, um 17.30 Uhr beim SC Rot-Weiß Rheinau. Vor den Frauen 1 gehen die E-Juniorinnen um 13 Uhr in ihr letztes Spiel der Herbstrunde und treffen auf die Spvgg 06 Ketsch. Die B-Juniorinnen sind bereits heute im Einsatz, um 11 Uhr empfangen sie die zweite Vertretung der TSG 1899 Hoffenheim. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018