Viernheim.Noch bis Sonntag kommender Woche präsentieren Kinopolis und Rhein-Neckar-Zentrum auf dem Stadtplatz beim Open-Air-Kino Filmklassiker und Kassenschlager. Bereits zum dritten Mal besteht dort die Möglichkeit, in außergewöhnlicher Atmosphäre auf dem Sandstrand vom Liegestuhl aus und unter freiem Himmel zwölf erfolgreiche Streifen zu verfolgen, und das auch noch ohne eine Kinokarte lösen zu müssen. Den Auftakt macht heute der Dauerbrenner „Pirates of the Carribean 5“ mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der Hauptrolle. Dazu gibt es ein Vorprogramm mit wechselnder Livemusik, das jeweils um 19 Uhr beginnt.

Die Filme selbst beginnen bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr. Im Angebot sind auch wieder die typischen Speisen und Getränke, wie man sie von den Filmpalästen her kennt. An den Samstagen finden um 16 Uhr altersgerechte Vorstellungen für Kids statt. JR