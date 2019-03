Freies Netz im Jobcenter

Viernheim.Der Kreis Bergstraße stellt in den Kommunalen Jobcentern Neue Wege ab sofort kostenloses WLAN zur Verfügung. Die neuen Hotspots gibt es am Eingangsbereich an allen vier Standorten: Heppenheim, Mörlenbach, Bürstadt und Viernheim. Alle Besucher können das kostenlose Internet während der regulären Öffnungszeiten der „Service Points“ nutzen. Mit den Landesgeldern aus dem Programm „Digitale Dorflinde – WLAN-Förderung für hessische Kommunen“ wird der Ausbau kostenloser kommunaler Drahtlos-Netze gefördert.

„Nach der Web-App NWdigital, mit der den Kundinnen und Kunden von Neue Wege ein Dokumentenportal zur Verfügung steht, ist dies ein weiterer Schritt unserer Behörde, die internetbasierten Dienstleistungen zu erweitern“, sagte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. „Das Einloggen sei bewusst unkompliziert gehalten. „So können alle nach der einfachen Anmeldung und dem Bestätigen der AGBs sofort online gehen.“ Der Kreis unterhält nun 35 öffentliche WLAN-Hotspots an verschiedenen Orten.

„Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer modernen Verwaltung“, betonte Landrat Christian Engelhardt. „Es ist wichtig, mit dem Zeitgeist Schritt zu halten, darum möchte ich die Digitalisierung auf allen Ebenen unserer Verwaltung vorantreiben.“ red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019