Viernheim.Nachdem das Viernheimer Waldschwimmbad in diesem Jahr etwas später geöffnet hat, konnten es einige Dauergäste natürlich kaum mehr abwarten. So stand am Samstagmorgen die erste Schwimmerin schon um 7.45 Uhr vor dem Eingang, musste sich allerdings in Geduld üben. Das elektronische Kassensystem ist nämlich erst ab 8 Uhr in Betrieb. Dafür gab es dann ein jungfräuliches Becken, in dem die Schwimmer den ganzen Tag über ihre Freiheit genießen konnten.

Überraschend war am ersten Tag sogar die Sonne zu Besuch. Das allein ist eine Nachricht wert, denn traditionell sind zum Start Regen und schlechtes Wetter angesagt. „Als wir um acht Uhr aufgemacht haben, standen schon die ersten Menschen vor der Tür“, berichteten die netten Damen am Eingang von einigen ganz eiligen Wasserratten.

Andrang hält sich in Grenzen

Der Andrang hielt sich angesichts von doch recht frischen Temperaturen in Grenzen. Das dürfte sich mit steigenden Werten aber bald ändern, denn dann kommen die Sonnenanbeter dazu. Dann werden auch die besonderen Aktivitäten der Saison laufen. Unter dem Titel „Sport im Bad“ wird in Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadkiosk und dem Fitness-Studio Venice Beach ein kostenloses Bewegungsprogramm angeboten. Außerdem können während der Fußball-Weltmeisterschaft die Spiele im Kiosk-Garten live verfolgt werden.