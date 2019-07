Freilicht-Filmvergnügen im Liegestuhl am Sandstrand

viernheim.Filmklassiker in Urlaubsatmosphäre erlebten am Wochenende zahlreiche Besucher aus der Umgebung bei der Eröffnung des Open-Air-Kinos auf dem Stadtplatz in Viernheim. Die Kinder freuten sich über eine Zusatzvorstellung am Nachmittag und ein buntes Programm zum Thema Hawaii. Zudem gab es Livemusik vor den Vorführungen am Abend. Insgesamt zehn Tage lang präsentiert sich der Bereich zwischen Rhein-Neckar-Zentrum und Kinopolis als Sandstrand mit Palmen und Bars, rund 200 Liegestühle laden bei freiem Eintritt zu einem besonderen und gemütlichen Filmvergnügen ein.

Gute Nachricht, für alle, die in dieser Woche trotz Schulferien nicht verreist sind: Noch bis Sonntag, 28. Juli, werden täglich Kinofilme präsentiert. Am heutigen Dienstag, 23. Juli, läuft ab 21.15 Uhr der Streifen „Vaterfreuden“ von und mit Matthias Schweighöfer aus dem Jahr 2014. Der Open-Air-Kinosommer findet als Kooperation zwischen dem Rhein-Neckar-Zentrum, dem Kinopolis und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH statt. red / Bild: Pietsch

Info: Programm des Open-Air-Kinos unter kinopolis.de/vi/events

