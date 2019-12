Freispruch nach Streit am Kinopolis

Viernheim/Darmstadt.Am Ende eines dreitägigen Prozesses vor dem Darmstädter Landgericht wegen besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung war die Kammer genau so schlau wie zuvor. „Schön wäre es gewesen, wenn wir herausgefunden hätten, was tatsächlich passiert ist“, brachte Verteidiger Jörg Becker das Ergebnis der Beweisaufnahme auf den Punkt. Auch Staatsanwalt Moritz Teschner zeigte sich frustriert und kündigte Ermittlungen wegen Falschaussage gegen mehrere Personen an.

Fazit des Auftritts „extrem schlechter und widerwilliger Zeugen“ – das angebliche Opfer mit eingeschlossen: Freispruch für einen 30 Jahre alten Mann aus Viernheim, der, so lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft, am 27. Mai einen Bekannten hinter dem Kinopolis ausgeraubt und mit einem Einhandmesser auf ihn eingestochen haben soll. Die Kosten des Verfahrens trägt laut Urteil die Staatskasse.

Entschädigung für U-Haft

Der Angeklagte, so verkündete der Vorsitzende Richter der 12. Großen Strafkammer Christoph Trapp, wird für die Dauer seiner Untersuchungshaft entschädigt. Der Haftbefehl gegen ihn wurde aufgehoben. Trapp kritisierte den vermeintlichen Geschädigten für dessen „flegelhaftes Auftreten und seine beharrliche Weigerung ein einziges Wort zum Ablauf der Auseinandersetzung zu sagen“. Stattdessen habe man sich von ihm und „den anderen Zeugen, die bemüht waren, die Beteiligten des Streits nicht zu identifizieren“, Lügen anhören müssen: „Wir wissen tatsächlich nicht, was sich am Kinopolis zugetragen hat.“ Aufgrund der Blutspuren an der Kleidung der Kontrahenten stehe lediglich fest, dass es einen Kampf gegeben haben muss.

Der Angeklagte, der in Marokko sein Abitur gemacht und eine Deutsche geheiratet hat und in Viernheim wohnt, hatte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Sein 23-jähriger Bekannter, den er ausgeraubt und mit dem Messer angegriffen haben soll erklärte, man habe sich außergerichtlich geeinigt. Er habe 500 oder 1000 Euro oder doch eher 750 Euro in einem Briefumschlag von einem unbekannten Dritten für den erlittenen „psychischen Stress“ erhalten. Damit sei die Angelegenheit „für mich erledigt und für euch auch“. Verletzungen habe er keine davon getragen, ein Messer habe er ebenfalls nicht gesehen. An entsprechende Äußerungen gegenüber der Polizei könne er sich nicht erinnern. Ein Polizeibeamter hatte im Zeugenstand ausgesagt, das Opfer habe nach der Anzeigenerstattung einen „relativ entspannten Eindruck“ gemacht.

„Justiz zum Narren gehalten“

Zahlreiche Widersprüche in den Angaben von Zeugen und „Opfer“ führte Teschner in seinem Plädoyer auf. Vom Vorwurf des schweren Raubs rückte der Staatsanwalt ab und beantragte stattdessen eine Geldstrafe von 10 000 Euro (100 Tagessätze je 10 Euro) wegen gefährlicher Körperverletzung. Als „ein merkwürdiges Geschehen“ bezeichnete der Verteidiger den Aufmarsch der Zeugen und deren Falschaussagen, für die er Konsequenzen forderte. Es sei nach wie vor ungeklärt, wer zuerst zugeschlagen hat, wer Angreifer war und wer aus Notwehr gehandelt hat. Den angeblich Geschädigten nannte er einen „mehrfach vorbestraften Intensivtäter, der die Justiz schon vor Prozessbeginn zum Narren gehalten hat“. Kritik übte er an Staatsanwaltschaft und Polizei, dass das Überwachungsvideo vom Kinopolis-Platz nicht sichergestellt wurde. sg

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019