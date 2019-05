Freiwillige gesucht

Maiandacht

Kinder bringen Windräder in Schwung

Kräftig pusteten die Jungen und Mädchen die bunten Windräder an, die sie später vor der Marienfigur platzierten. Die Windräder standen bei der Maiandacht der KAB an der Weschnitzkapelle in Biblis für Freude und Kraft. „Es ist ...