Freiwürfe nicht genutzt

Viernheim.Nach dem Heimsieg des vergangenen Wochenendes fuhr das Rumpfteam der BG Viernheim-Weinheim wieder nur zu siebt, aber dafür sehr motiviert zum Auswärtsspiel zum TSV Schönau. Doch alle Motivation reichte nicht aus, die Hausherren setzten sich am Ende knapp mit 71:68 durch und sicherten sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im ersten Viertel lief es noch richtig gut für die Sharks. Die Verteidigung stand sicher, im Angriff agierte man treffsicher und lag nach zehn Minuten verdient mit 19:13 in Führung. Doch dann hielt, wie so oft in den letzten Spielen, der Schlendrian Einzug ins Spiel der BG. Zu viele Fehler im Angriff und die eine oder andere Nachlässigkeit in der Verteidigung reichten aus, um den Spielstand zu drehen. Schönau nahm eine knappe 36:33-Führung mit in die Pause.

Das dritte Viertel verlief ausgeglichen, erst am Ende konnte sich Schönau erneut einen Vorteil verschaffen. Die Gastgeber gingen mit fünf Punkten Vorsprung in die letzten zehn Minuten der Partie (56:51). Bis zum Ende kämpften die Sharks bravourös und versuchten, das Spiel noch zu drehen. Doch die BG schaffte es nicht mehr, zu verkürzen – auch weil sie an der Freiwurflinie zu viel liegen ließ. Nur 15 von 32 Freiwürfen fanden ihr Ziel, das war zu wenig, um sich noch den Sieg zu holen. „Eine so schwache Freiwurfquote kann man sich in einem engen Spiel nicht leisten“, haderte Coach Ralf Schäfer mit der Quote seines Teams, das mit leeren Händen die Heimfahrt antreten musste. „Trotzdem war ich mit der Leistung nicht unzufrieden.“

BG Viernheim-Weinheim: Wedel (22 Punkte/5 Dreier), Kreutzer (16/1), Geister (12), Ceneli (9/2), Martin (7/1), Dörr (2), Barbu. su