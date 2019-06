Freude an guten Büchern

Viernheim.Lesen ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Nicht einfach ist es allerdings, vor Publikum einen Text vorzutragen. Dennoch stellten sich wieder zahlreiche Dritt- und Viertklässler der Friedrich-Fröbel-Schule dem Vorlesewettbewerb, der jährlich ausgetragen wird.

Die Organisatorinnen Christine Jochum und Christine Duma, beide Lehrer an der Unesco-Projektschule, hatten von der Buchhandlung Hugendubel Sachpreise für die Sieger erhalten. Die Gewinne werden am Ende des Schuljahres im Rahmen der Ehrungsfeier übergeben. Zudem gab es eine Spende des Lions Club, die für die Anschaffung von Literatur für die Grundschule genutzt wird. Lions-Mitglied Karlheinz Herrmann saß in der Jury und hörte bei den Vorträgen der Kinder aufmerksam zu. Zu den Preisrichtern zählten darüber hinaus Celine Kohl und Dominik Kostak aus der Abschlussklasse 10bM, Monika Grondei (Lions Club), Susanne Kaufmann (Buchhandlung Hugendubel) und Stefan Kraus (Leiter der Kinderbetreuung an der FFS).

Zwei Schüler pro Klasse

Jede Klasse hatte zwei Schüler ins Rennen geschickt. Die Vorleser trugen zunächst ihren Wunschtext vor und mussten dann spontan bei einem kurzfristig vorgelegten Text ihre Lesekompetenz unter Beweis stellen. Bei den Drittklässlern bewältigten Charlotte Bonk („Das kleine Waldhotel – Ein Winterwunder für Mona Maus“ von Kallie George) und Merrit-Emilia Reichert („Und hier kommt Tante Lisbeth!“ von Isabel Abedi) die Anforderungen am besten und teilten sich Platz eins. Rang zwei belegte Elif-Su Sahin („Lotta-Leben – Band 14“ von Alice Pantermüller), und über den dritten Platz freute sich Wlada Molzew („Sternenschweif – Das zauberhafte Einhorn“ von Linda Chapman). Darüber hinaus galt es, einen Auszug aus dem Buch „Tobi weiß, was sich gehört“ von Manfred Mai vorzutragen.

In der Jahrgangsstufe vier siegte Hannah Kropp („Das Hotel der verzauberten Träume 1“ von Gina Mayer) vor Laurin Schlosser („Die Schmahamas Verschwörung“ von Patrick Mayer) und Marco de Rugeriis („Percy Jackson – Der Fluch des Titanen“ von Rick Riordan). Neben den selbst ausgewählten Werken lasen die FFS-Schüler aus dem Buch „Auf heißer Spur mit Kugelblitz“ von Ursel Scheffler. JR

