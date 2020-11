Freude bei Mensch und Tier

Viernheim.„Wir hatten mehr Besucher als in den vergangenen Jahren, obwohl wir unseren Weihnachtsbasar diesmal wegen der Hygienevorschriften nicht im Tierheim ausrichten konnten und auch Voranmeldungen notwendig waren“, zeigten sich Pia Reuter und Petra Nelle-Kettner vom Tierschutzverein Viernheim und Umgebung angenehm überrascht von der großen Nachfrage. Am vergangenen Wochenende konnten sich Tierfreunde in der Steinstraße den passenden Weihnachtsschmuck, aber auch verschiedene Utensilien für die Vierbeiner aussuchen.

Im Angebot waren von Mitgliedern und Freunden des Tierheims in liebevoller Heimarbeit gefertigte Adventskränze, Gestecke, Weihnachtsdekorationen und Geschenkideen. Hinzu kamen Leckereien für die Vierbeiner – in Form von selbst gebackenen Hundekeksen in den Geschmacksrichtungen Leberwurst, Thunfisch und Honig.

Pia Reuter, Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, war in der Vorbereitung besonders engagiert. Zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter Dana fertigte sie den Großteil der insgesamt 60 Adventskränze selbst an. „Es gab schon mehrere Vorbestellungen. Weil wir bereits am Samstag viele Stücke verkauft hatten, musste ich kurzfristig sogar noch weitere Kränze basteln“, berichtete sie.

Interesse an dem Basar zeigten diesmal ungewohnt viele auswärtige Besucher. Obwohl die Verantwortlichen des Vereins im Vorfeld mehrfach auf die erforderliche Terminvereinbarung und den neuen Veranstaltungsort aufmerksam gemacht hatten, fuhren etliche Personen zum Tierheim und standen dort dann vor verschlossenen Türen.

„Die meisten haben dann aber doch noch die richtige Adresse gefunden“, freuten sich die beiden Tierschützerinnen. Auch Carina Schwarz besuchte den Weihnachtsbasar. Die Hundetrainerin aus Ludwigshafen hatte auf Facebook von der Veranstaltung erfahren. „Das ist toll gemacht hier. Mein Mann und ich unterstützen gerade in der aktuellen Situation solche Organisationen und werden die Aktivitäten des Tierheims sicher weiter verfolgen“, sagte die Pfälzerin. Sie trat schließlich mit einem auf einer Baumscheibe gestalteten Adventskranz die Heimreise an. JR

