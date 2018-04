Anzeige

Viernheim.Der Ostersonntag ist zwar schon eine Weile her, doch angesichts der mit Süßigkeiten gefüllten Körbe war die kleine Verspätung des Osterhasen schnell vergessen. „Außerdem dauert die Osterzeit ja offiziell bis Pfingsten“, erklärte Gemeindereferentin Angela Eckert während des Ostergottesdienstes zum Thema „Gott schenkt uns neues Leben“ jetzt in der Marienkirche. Dazu hatte die Kindertagesstätte Johannes XXIII. Eltern und Kinder eingeladen. Die Vorschüler führten ein kleines Stück über die hungrige Raupe Rudi auf, einen Schmetterlingstanz gab’s noch zum Abschluss. Am Kirchenausgang warteten dann die Erzieherinnen und verteilten die bunten Körbchen, die der Osterhase für die kleinen Besucher vorbeigebracht hatte. mek