Freude über den ersten Platz

Viernheim.Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich im Bensheimer Weiherhausstadion zwölf Schulen aus dem Kreis Bergstraße zusammen, um am jährlichen Leichtathletikwettkampf teilzunehmen. Zehn Kinder aus der dritten und vierten Jahrgangsstufe der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) durften insgesamt sieben Disziplinen absolvieren. Auf dem Programm standen eine Hindernis-, 50-Meter-Sprint- und Sackhüpfstaffel, bei der jeweils vier Mädchen und Jungen mitwirkten. Ebenso gab es den Zonenweitwurf, Zonenweitsprung sowie das Medizinballstoßen. Abschließend musste noch der sechsminütige Ausdauerlauf bewältigt werden. Nach einem missglückten Start bei der Pendelstaffel steigerten sich die Fröbelkinder und wussten bei den anderen Übungen zu überzeugen. Am Ende jubelten die Kinder über den ersten Platz. Sichtlich stolz waren neben Christoph Wunderle, der die Mannschaft betreute, die Kinder Mia Becker, Elias Lehr, Kristijan Pavlov, Annika Schimmel, Laura Rihm, Cassandra Sauer, Steven Jordan, Willi Bataev, Elijah Frenzel und Carmella Sibilla, die die Siegerurkunde in Empfang nehmen durften. Es war der krönende Abschluss von mehrerer erfolgreicher sportlicher Wettbewerbe in diesem Schuljahr, nach einem zweiten Platz beim Schwimmen, dritten Platz beim Turnen und vierten Platz beim Fußballturnier. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.06.2019