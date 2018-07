Anzeige

Viernheim.Der Yaa Soma-Freundeskreis hat gute Neuigkeiten: Gerade kam die Zusage der Hessen-Agentur, einer Dienstleistungsgesellschaft des Landes, über 1000 Euro. Damit will der Verein Sitzbänke an der Schule von Doulou in Burkina Faso finanzieren, teilte Helga Winkenbach vom Vorstand des Vereins mit. Die Unterstützung der Bildungseinrichtungen mit Mobiliar, Unterrichtsmaterial und Schulessen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Freundeskreises für dieses Land.

Bei den Abschlussfeiern am Schuljahresende war eine Delegation von burkinischen Yaa-Soma-Mitgliedern eingeladen, die so die Grüße und den Dank der afrikanischen Partner nach Viernheim weitergeben konnten. Oft geschieht dies sogar in Form von Videos, die über einen Nachrichtendienst im Internet verschickt werden.

Freundeskreis Burkina Faso Der Yaa Soma Freundeskreis Bur kina ... Freundeskreis Burkina Faso Der Yaa Soma Freundeskreis Bur kina Faso ist seit zwei Jahren ein eingetragener Verein. Der Vereins name Yaa Soma bedeutet übersetzt "Es ist gut". Infos unter yaasoma.de Das Spendenkonto hat die IBAN

Die Erfolgsquote an den derzeit 50 von Yaa Soma unterstützten Schulen sei hervorragend, so Winkenbach: An der Schule Zikiemdin habe nur ein Prüfling die Abschlussprüfung nicht geschafft. Das Collège Ramongo sei das Zweitbeste in der Region. In Guy haben 85 Prozent und an der Schule Zoula B sogar 88 Prozent der Schüler die Prüfungen bestanden. „Über solche Zahlen freut sich der Verein und fühlt sich in seiner Arbeit bestätigt“, sagt Vereinskollegin Gaby Weik.