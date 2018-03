Freude über gemeinsamen Erfolg

Anzeige

Viernheim.Mit einem schönen Bild rührte Hamzah Akdah die ganze Runde: Die Menschen in Deutschland seien wie Wasser, das die Pflanzen – mit denen der Syrer die hierher Geflüchteten verglich – zum Leben und zum Wachsen brauchen. Der 28-Jährige und seine Beschäftigung bei der Viernheimer Firma Moco wurden gestern in einem Pressegespräch vorgestellt, an dem neben Akdahs Chef Karl Görtz auch Pfarrer Angelo Stipinovich, Gemeindereferent Herbert Kohl, Sozialberaterin Annette Reinhardt-Klee, Akdahs Sprachtandem-Partnerin Barbara Sittig und Daniel Biundo vom Jobcenter „Neue Wege Kreis Bergstraße“ teilnahmen.

Hamzah Akdah sei ein besonders gelungenes Beispiel für die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in den deutschen Arbeitsmarkt, meinte Biundo, an ihm könne man exemplarisch zeigen, wie es klappen kann. „Die Einzelfälle werden immer zahlreicher.“ Akdah habe die notwendigen Sprachkurse und mehrere Praktika durchlaufen – eines auch bei Moco. Wegen seiner vorliegenden Arbeitserlaubnis konnte er nach diesem gegenseitigen Beschnuppern im Oktober seinen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschreiben. Vom Jobcenter gibt es einen Eingliederungszuschuss, erklärte Biundo. „Das war nicht ausschlaggebend, aber eine Hilfe, weil wir Herrn Akdah ja auch weiterbilden“, sagte Görtz, der das Unternehmen vor eineinhalb Jahren übernommen hat. Kürzlich haben Hamzah Akdah und Karl Görtz gemeinsam an einem Wochenende den Gabelstaplerschein gemacht.

Hilfe für geflüchtete Menschen Bei der Initiative „Ich bin ein Viernheimer“ ziehen die Pfarrei St. HiMi, die Stadt und weitere Partner an einem Strang, um die Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten voranzubringen. Gesucht werden Sprachtandem-Partner, berufliche Integrationslotsen und weitere Ehrenamtliche. Sie werden dafür geschult. Ansprechpartner für diese Hilfsfelder werden über die Pfarrei (Telefon 06204/601 15 10) und das Sozialbüro (Annette Reinhardt-Klee, Telefon 0172/617 94 29) vermittelt. Infos auch im Internet unter sankt-himi.de und ich-bin-ein-viernheimer.de Infos zur Arbeitsplatzvermittlung für Flüchtlinge beim Jobcenter „Neue Wege Kreis Bergstraße“ bei Regionalteamleiter Daniel Biundo unter Telefon 06204/986 95 10 und E-Mail viernheim@neue-wege.org bur

Görtz kam auf Sozialbüro zu

Moco hat zehn Mitarbeiter und befindet sich auf Wachstumskurs. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und entwickelt, konstruiert und produziert Zerkleinerungsmaschinen für industrielle Anwendungen: Schredder für Banknoten, kontaminiertes Material, Batterien, Kunststoffe – auch als Vorbereitung der Müllverbrennung auf Kreuzfahrtschiffen. „Unsere Mitarbeiter müssen auch mal kräftig mit anpacken“, betonte Görtz. Bei Hamzah Akdah habe vor einem halben Jahr beim Praktikum einfach alles gestimmt: Er war freundlich, zuverlässig, handwerklich geschickt und sprach ausreichend Deutsch. Im Testzentrum von Moco arbeite er gut mit den Kollegen zusammen, betonte Görtz. „Die Angestellten wirken ja in die Gesellschaft hinein als Multiplikatoren, wenn sie mit den Geflüchteten gute Erfahrungen machen“, betonte Reinhardt-Klee, die beim Sozialbüro der Pfarrei St. HiMi und der Initiative „Ich bin ein Viernheimer“ alle Hebel in Bewegung setzt, um die Asylbewerber nach Abschluss der Sprach- und Integrationskurse in Arbeit zu vermitteln.