Freude über Medaillenregen

Viernheim.Die German Open sind ein renommiertes, internationales Kickboxturnier, bei dem sich jedes Jahr die europäischen Größen des Kickboxens treffen. Auch ausgewählte Kämpfer des Viernheimer Kampfsportteams Body Attack waren mit am Start. Yannick Schäffer ging als erstes in den Ring. Er machte seinen ersten Vollkontaktkampf. In der ersten Runde konnte er noch mithalten, aber der Druck seines Gegners stieg immer mehr an, so dass er seinen Kampf verlor. Am Ende wurde er Dritter. Yannick Schäffer wird im August an den Internationalen Hochschulmeisterschaften in Zagreb teilnehmen.

Deemay Dechant erhielt in der ersten Runde ein Freilos und gelangte somit direkt ins Halbfinale. Hier verlor sie ihren Kampf gegen die spätere Turniersiegerin. Julian Katke trat in Pointfight und im Leichtkontakt an, konnte sein Können aber nicht abrufen. David Gareis kämpfte sein erstes Turnier. Sichtbar nervös machte er seine Sache gut und landete auf einem verdienten dritten Platz. Robin Schäffer gewann seinen ersten Kampf ohne größere Mühe. Im Halbfinale musste er sich geschlagen geben. Am Ende landete er auf dem dritten Platz. Andras Kiss gewann auch seinen ersten Kampf. Im Halbfinale unterlag er und wurde ebenfalls Dritter.

Auch Sami Jakob konnte seinen ersten für sich entscheiden. Im Halbfinale verlor er jedoch und nahm am Ende die Bronzemedaille mit nach Hause. Alexander Talalov gelang ein klarer Punktsieg. Im Finale setzte er seinen Gegner erfolgreich unter Druck und konnte somit verdient die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Delayne Dechant kämpfte ihr erstes großes Turnier. Sie gewann alle ihre Kämpfe und erhielt die Goldmedaille überreicht. Headcoach Dirk Dechant konnte seinen Finalkampf souverän gewinnen.

Wer Interesse an einem Probetraining im Kickboxen, Mixed Martial Arts (MMA), Brazilian Jiu Jitsu(BJJ), Grappling, Selbstverteidigung oder auch K1 hat, ist jederzeit eingeladen. Gerne unterstützt das Team auch Firmen und Vereine in der Vorbereitung sowie Schnupperkursen im Kampfsport. Weitere Informationen unter 06204/73 86 40 oder www.ba-fit.de. red

