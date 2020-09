Freude über Unentschieden

Viernheim.Der Härtetest ist mehr als gelungen: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia bestritten ein Testspiel gegen die U20 von 1899 Hoffenheim – und rangen dem Zweitliga-Team ein 2:2-Unentschieden ab.

Die Hoffenheimer Mannschaft, die mit einem sehr jungen Team in der Zweiten Bundesliga angreifen will, ging zunächst mit 1:0 in Führung. Doch die Viernheimerinnen hielte gut mit und kamen noch vor der Pause durch Annike Müller zum verdienten Ausgleich. Im zweiten Durchgang legten die Gastgeberinnen sogar nach: Anna Becker traf zum 2:1. Die Blau-Grünen hatten sogar noch mehrere Chancen – und dann doppelt Pech, als bei einem Missverständnis der Hintermannschaft der 2:2-Ausgleich fiel.

Für die TSV-Amicitia-Frauen fühlte sich das Ergebnis dennoch fast wie ein Sieg an. „Diese Leistung wollen wir weiter auf den Platz bringen, in der Oberliga und im Pokal“, betont Trainer Patrick Kloskalla. An diesem Wochenende steht für die Fußballerinnen nämlich der erste Auftritt im Verbands-Pokalwettbewerb an. Am Sonntag, 27. September, steigt um 15 Uhr das das Achtelfinale – gerade mal vier Wochen nach dem Finale der Vorsaison, das die Viernheimerinnen gegen den KSC verloren haben. „Das Endspiel, da wollen wir wieder hin“, gibt Kloskalla vor. Allerdings ist Gegner am Sonntag der schwierigste, den man, von Pokalfavorit KSC abgesehen, zugelost bekommen konnte. Der TSV Amicitia trifft nämlich auf den Ligakonkurrenten FV 09 Niefern. „Das ist eine erfahrene Mannschaft, die sehr abgezockt agieren kann“, weiß Patrick Kloskalla aus der Vorsaison.

In die Oberliga-Runde ist der FV mit einem knappen 0:1 gegen Hegau und einem klaren 4:1 in Tettnang solide gestartet. Dabei stach Jeannette Martinez Seeger mit drei Treffern heraus, eine sehr schnelle Spielerin, auf die Viernheimerinnen ein Auge haben müssen. Der TSV Amicitia muss im Pokalspiel auf Pia Kielmann und Theresa Ritz verzichten. su

