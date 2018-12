Freude und Ärger nah beieinander

Viernheim.Die ganz große Party zum Abschluss der Bauarbeiten in der Innenstadt wird dann doch nicht gefeiert – außer, man rechnet das Stadtfest als solche. Und ganz zufrieden sind manche Viernheimer mit dem Ergebnis des Stadtumbaus und der Neumöblierung auch nicht.

Vor allem das Wasserspiel bereitet nicht allen Freude – im Sommer wird es zur Kühlung von Getränken und als „Ersatzdusche“ benutzt. Manches Mal sind die Düsen verstopft, weil die Kieselsteinchen der Baumscheiben dort hineingeraten sind. Die Verdoppelung der Kosten des Wasserspiels wird von der Stadtverordneten-Versammlung im April kritisiert.

Neue Wohnungen entstehen

Wie überall in der Republik wird auch in Viernheim im zurückliegenden Jahr viel gebaut und die Kräne kreisen. So über dem „Pear-Hotel“, das anstelle des Eisstadions hochgezogen wird. Hier wird im November Richtfest gefeiert. Am OEG-Bahnhof wird im „Deutschen Kaiser“ fleißig gewerkelt – dort entstehen Wohnungen – während sich der dort lange residierende MGV sein eigenes Domizil im Sportpark West errichtet und dieses in Kürze in Betrieb nimmt. In der Handelslandschaft setzt Aldi in der Heidelberger Straße Akzente, der Lebensmittel-Discounter Penny zieht in der Innenstadt einige Häuser weiter und der Gemüsehändler Berkant Aslaner nimmt sich des verwaisten Teppichhauses in der Rathausstraße an. Die Familie Aslaner will mit ihrem Ladengeschäft auf die größere Fläche umziehen.

Ebenfalls in der Innenstadt läuft die Innensanierung der Apostelkirche auch in diesem Jahr auf Hochtouren. Die feierliche Weihe des neuen Altars wird in Anwesenheit des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf am 20. Januar 2019 stattfinden. Der Umbau der ehemaligen Post zur Polizeistation wird teurer als erwartet. Statt der ursprünglich veranschlagten 1,93 Millionen Euro wird die Maßnahme inzwischen mit 2,32 Millionen Euro kalkuliert. Die Stadtverordneten stimmen der Erhöhung des Ansatzes am 17. August zu – sonst hätten die Arbeiten eingestellt werden müssen. Auch so kommt es zu Verzögerungen im Ablauf.

Die „Villa Kunterbunt“ an der Alexander-von-Humboldt-Schule muss weichen. Dort stehen jetzt Modulbau-Elemente (früher Container genannt). Dort soll während der anstehenden Schulsanierung auch unterrichtet werden.

Auch im Bereich Wohnungsbau tut sich etwas in Viernheim. Es werden nicht nur wichtige Schritte bei Neubaugebieten gegangen, sondern auch Projekte der Baugenossenschaft und privater Investoren vorangebracht. Die Baugenossenschaft errichtet Neubauten im Kleegarten und in der Kreuzstraße. Neue Wohnungen entstehen auch in der oberen Rathausstraße. Auf dem Gelände der ehemalige BP-Tankstelle Wolf (zuletzt Avia) entsteht ein moderner Komplex mit mehreren Wohneinheiten.

Sanierungen im RNZ pausieren

Im Einkaufszentrum Rhein-Neckar-Zentrum beginnen Umbauarbeiten im September. Sie pausieren derzeit und sollen im Januar weitergehen – Ziel ist eine „Erhöhung der Aufenthaltsqualität“. Apropos: Dies ist in gewisser Weise auch Hintergrund der Bauarbeiten in der Tiefgarage Spitalplatz in der Innenstadt. Sie ist monatelang gesperrt, um die Unterzüge der Decken zu sanieren, die Beleuchtung zu erneuern, sowie die Brandmeldeanlagen auf den neuesten Stand zu bringen. Ladesäulen für Elektroautos werden noch eingebaut. Auch die Wände erhalten einen neuen Anstrich und so soll es einen „Angstraum“ weniger in der Stadt geben. In Nachbarschaft zum Spitalplatz wird ein besonderer Neubau fertiggestellt: das stationäre Hospiz Schwester Paterna. Es wird seine ersten Gäste im Januar aufnehmen – für ihre letzten Monate, Wochen oder Tage.

