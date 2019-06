Freunde helfen gegen alle Ängste

Viernheim.„In die Schule? Da muss ich doch früh aufstehen und außerdem kenn’ ich in der neuen Klasse doch gar keinen.“ Timo möchte einfach nicht in die Schule gehen. Er denkt nämlich, dass er nichts richtig gut kann. Wie Timo doch noch Lust auf Lernen und Spielen bekommt, das zeigt der Schulchor der Goetheschule in seinem Jahresprojekt. Das Mini-Musical „Timo will nicht in die Schule“ wird für Eltern, Mitschüler und Kindergartenkinder aufgeführt.

„Wir haben ein halbes Jahr die Lieder und Texte geübt und das szenische Spielen einstudiert“, erzählt Chorleiterin Nicole Adler. In der Arbeitsgemeinschaft sind 37 Schüler der zweiten, dritten und vierten Klasse. Für das Stück wurden die Rollen teilweise doppelt besetzt, so dass viele Kinder bei den Aufführungen ihren Sprech- oder Sologesangspart haben.

Das Musical beschäftigt sich mit Ängsten, die allen Vorschul- und Grundschulkinder wohl bekannt sind. Während Timos Schwester Tina und ihre Freundin Susi richtige Bücherfans sind, mag Timo überhaupt nicht lesen – er kann es nämlich nicht. Und deshalb hat er auch keine Lust darauf, in den Unterricht zu gehen. Tina meint, er solle malen: „Ein Bild mit tausend Farben“, singt der Chor. Viel lieber geht der Junge auf den Spielplatz. Aber da lassen ihn die älteren Kinder nicht mitspielen und lachen ihn aus. Doch auf dem Spielplatz sind auch nette Kinder, die mit dem traurigen Jungen spielen wollen. „Ich will cool sein, und auch beliebt; niemand, den man einfach in die Ecke schiebt“, rappen die Kinder.

Geister tauchen auf

Abends im Bett plagt Timo das schlechte Gewissen, weil er nicht einmal die Einladung zum Gartenfest seiner neuen Freundin Milena lesen kann. „Wenn du in deinem Bett liegst und nicht schlafen kannst und dich vor Sorgen nur noch quälst – das sind die Nachtgespenster“, singen dazu die Grundschüler. Und tatsächlich tauchen Geister auf, die finden, dass der Junge neuen Mut braucht.

Am nächsten Morgen erlebt Timo eine Überraschung: Nicht nur seine Schwester, sondern auch die neuen Freunde und die Großen vom Spielplatz holen ihn zur Schule ab. „Jetzt hab’ ich richtig Lust, in die Schule zu gehen“, freut sich Timo. Er hat erfahren, dass man sich mit guten Freunden an seiner Seite allen Ängsten stellen und sie auch überwinden kann. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019