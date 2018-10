Freunde rocken die Bühne

Viernheim.Das Oktober-Konzert von Holger Bläß und seinen Freunden zählt sicher zu den besten Auftritten der immer wieder neu formierten Band. Das lag in erster Linie an der Zusammensetzung der Musiker, bei der Holger Bläß erneut ein gutes Händchen bewiesen hat. Schon im Herbst 2017 waren Tansy Davis und Dario Allegra im „Coyote-Café“ aufeinander getroffen und hatten für eine tolle Stimmung gesorgt.

Das war am Montagabend nicht anders, als die beiden sympathischen Entertainer wieder eine perfekte Show ablieferten. Nicht zu vergessen die erstklassigen Instrumentalisten Johannes Willinger am Schlagzeug und Bassist Steffen Weick sowie Gastgeber Holger Bläß an der Gitarre. Dieses Trio durfte sich ebenso mit Soloeinlagen austoben wie Dario Allegra am Keyboard. Alle fünf Musiker hatten ausgesprochen viel Spaß auf der Bühne, was nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen war. Es hatte auch immer wieder den Anschein, sie agieren nach dem Motto „denn sie wissen nicht, was sie tun“ – und das war gut so. Das Publikum wurde von der Improvisation jedenfalls angesteckt und sparte nicht mit viel spontanem Applaus.

Für Begeisterung sorgte in erster Linie die deutsch-amerikanische Sängerin Tansy Davis, die vielen bekannten Hits ihren eigenen Anstrich verpasste, so wie beim legendären „Proud Mary“ der ewig jungen Soul-Legende Tina Turner. Mit Holger Bläß teilt Davis nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch die zur Inselgruppe Hawaii. Dort lebte sie einige Jahre als Kind, da ihr amerikanischer Vater auf einer Militärbasis stationiert war. Kennengelernt haben sich beide vor einigen Jahren durch einen gemeinsamen Auftritt in der Band von Schlagzeuger Johannes Willinger. Seither wurde der Kontakt immer wieder aufgefrischt.

Allegra auch auf Sommerbühne

Dario Allegra und Holger Bläß sind sogar schon vor 20 Jahren in der Jazzcombo der Musikschule Mannheim gemeinsam aufgetreten und lernten sich zu schätzen. In jüngster Zeit war Allegra mehrfach bei Konzerten des Viernheimer Gitarristen zu Gast, unter anderem auf der Sommerbühne.

Auch wenn es gemeinsame Proben so gut wie nie gibt, verstehen sich Holger Bläß und seine zahlreichen Freunde immer wieder blind, sehr zur Freude der Zuhörer. Da kommen Stücke wie „Message In A Bottle“ und „Every Breath You Take“ von Police, „Rather Be“ von Clean Bandit, „Kiss“ von Prince sowie „Lovely Day“ und „Two Of Us“ von Bill Withers in ganz besonderen und spontanen Arrangements zum Tragen und sind deshalb stets einmalig. Der Besuch bei Holger Bläß & Friends im „Coyote-Café“ hat sich also einmal mehr gelohnt. Und viele Musikfreunde freuen sich sicher schon auf die November-Ausgabe.

